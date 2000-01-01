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Ирак требует от США убраться из страны после выхода из Сирии | Фото:22.10 16:14   MIGnews.com

Ирак требует от США убраться из страны после выхода из Сирии

Выведенные из Сирии в Ирак американские военные должны покинуть иракскую территорию, так как у них нет разрешения на постоянное дислоцирование.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление правительства страны.

"Все войска США, которые были выведены из Сирии, получили разрешение на въезд в Курдистан, чтобы они могли быть вывезены за пределы Ирака. У военных нет разрешения, чтобы остаться в Ираке", – сказано в заявлении.

Уточняется, что в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп выводил свои силы из Сирии в Ирак, откуда солдаты должны были "наблюдать" за Ираном. Иракские политики тогда были возмущены действиями американцев, заявив, что они таким образом разжигают напряженность в Тегеране.

В стране не хотят, чтобы американские солдаты, покидающие Сирию, искали новую миссию в Ираке, которая не будет ориентирована на поддержку иракских сил безопасности. Присутствие контингента США уже вызывает споры среди проиранских членов парламента.


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