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Brexit на волоске: Джонсон совершит последнюю попытку | Фото:22.10 15:10   MIGnews.com

Brexit на волоске: Джонсон совершит последнюю попытку

Во вторник, 22 октября, премьер-министру Борису Джонсону предстоит получить два основных голоса в парламенте, которые повлияют на решение о том, сможет ли он выполнить свое обещание вывести Великобританию из Европейского союза через девять дней.

Об этом сообщает Reuters.

На данном этапе Brexit висит на волоске, поскольку парламент обсуждает, когда, как и должно ли вообще это произойти. Джонсон борется за то, чтобы через Палату общин провести закон, который позволит утвердить последнюю сделку по выходу Великобритании из ЕС.

"Я надеюсь, что сегодня парламент проголосует за то, чтобы вернуть себе контроль. Публика не хочет больше задержек, как и другие европейские лидеры, и я тоже. Давайте сделаем Brexit 31 октября и пойдем дальше", – сказал Джонсон.

Новый законопроект представляет собой документ на 110 страницах, в котором подробно описывается, как парламент должен имплементировать соглашение о Brexit в законодательство Великобритании. На его рассмотрение у депутатов будет три дня.

Ожидается, что в среду депутаты продолжат дебаты по законодательству, а в четверг правительство хочет, чтобы было завершено рассмотрение. Решающее голосование может состояться около 19:30. Затем законопроект перейдет в Палату лордов.


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