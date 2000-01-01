22.10 20:10 MIGnews.com

Юнкер о Brexit: только зря потратил время

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Усилия, которые затрачивали европейские политики в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза пустой тратой времени.Такое мнение выразил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на ассамблее в Страсбурге, посетовав, что Brexit отнял большую часть его пятилетней каденции, передает Reuters.Кроме того, Юнкер отметил, что Brexit был "пустой тратой времени и энергии" и раздражал его, так как в связи с выходом Британии из ЕС было предпринято недостаточно усилий для улучшения жизни граждан стран, остающихся в Евросоюзе. Он также отметил, что одобрит сделку о Brexit только после того, как тоже самое сделает британский парламент."Сейчас нам нужно очень внимательно следить за событиями в Вестминстере. Но невозможно вообразить, что Европейский парламент ратифицирует соглашение до того, как это сделает Вестминстер. Сначала Лондон, затем Брюссель и Страсбург", - резюмировал Юнкер.