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Иран и РФ могут стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке 22.10 12:40   MIGnews.com

Иран и РФ могут стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель главы Генерального штаба вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мехди Раббани считает, что сотрудничество Ирана и России в сфере безопасности позитивно отразится на ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке, а также позволит стабилизировать регион в будущем. Об этом он рассказал журналистам во время Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.

Он отметил, что сейчас ситуация в сфере безопасности в этом регионе не такая хорошая. Но благодаря взаимодействию России и Ирана ситуация будет налаживаться, утверждает иранский военачальник, пишет MBSNews.

Раббани констатировал, что Иран имеет хорошие отношения с Россией, особенно в сфере военного сотрудничества. Он также добавил, что плодотворные отношения с такими азиатскими странами, как Китай, являются позитивным фактором.


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