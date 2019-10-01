Иран и РФ могут стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Заместитель главы Генерального штаба вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мехди Раббани считает, что сотрудничество Ирана и России в сфере безопасности позитивно отразится на ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке, а также позволит стабилизировать регион в будущем. Об этом он рассказал журналистам во время Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
Он отметил, что сейчас ситуация в сфере безопасности в этом регионе не такая хорошая. Но благодаря взаимодействию России и Ирана ситуация будет налаживаться, утверждает иранский военачальник, пишет MBSNews.
Раббани констатировал, что Иран имеет хорошие отношения с Россией, особенно в сфере военного сотрудничества. Он также добавил, что плодотворные отношения с такими азиатскими странами, как Китай, являются позитивным фактором.