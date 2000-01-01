22.10 12:10 MIGnews.com

Израиль переходит на зимнее время

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В конце текущей недели Израиль переходит на зимнее время. В ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье, 27 октября, стрелки часов следует перевести на час назад.В этом году период летнего времени длился 210 дней. Летнее время будет возвращено 20 марта 2020 года.Министр внутренних дел Израиля Арье Дери заявил: “Дополнительный час естественного освещения в этом году сделал большой вклад в экономику и торговли. Период зимнего времени, начинающийся на этой неделе, завершится перед следующим Песахом”.