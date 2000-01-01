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Эрдоган угрожает возобновить наступление в Сирии | Фото:22.10 15:29   MIGnews.com

Эрдоган угрожает возобновить наступление в Сирии

Турция полна решимости возобновить военную операцию на северо-востоке Сирии, как только завершится семидневное перемирие, если обещания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не будет выполнены.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в преддверии официального визита в Российскую Федерацию, где запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Reuters.

Стоит отметить, что срок действия режима прекращения огня между турецкой армией и курдскими вооруженными формированиями, достигнутый при посредничестве США, истекает уже сегодня.

Турция требует, чтобы до конца дня все курдские ополченцы покинули 30-километровую буферную зону вдоль границы с Сирией, которую возьмут под свой контроль ее войска.

Кроме того, Эрдоган пообещал обсудить с Путиным, каким образом конституционный комитет Сирии, который должен состояться в конце октября, может добиться конкретного прогресса.


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