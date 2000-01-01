22.09 10:22 MIGnews.com

Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про тощего повара

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Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область на полигон Донгуз ля наблюдения за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".В учениях принимают участие более 120 тысяч военнослужащих из восьми стран. В их числе: Россия, Китай, Пакистан, Киргизия, Индия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время визита президента рассказал ему каверзный анекдот про питание в армии.В шутке речь пойдет о командующем, который недоволен питанием солдат в столовой и по этому поводу вызвал к себе повара "на ковер"."Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!" — пошутил глава генштаба.