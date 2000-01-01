22.09 09:17 MIGnews.com

Египтян призывают выйти на "марш миллионов"

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Бизнесмен Мухаммед Али, после публикации “антикоррупционных видео” которого начались массовые протесты против президента Абдул-Фаттаха Сиси в Египте, призвал организовать “марш миллионов”.В 30-минутном видеоклипе, опубликованном в субботу, 21 сентября, Али благодарит армию и полицию за то, что те не обошлись слишком бесцеремонно с участниками демонстраций, прошедших в пятницу.Следует отметить, что любые демонстрации в Египте считаются незаконными с лета 2013 года, когда Сиси пришел к власти в результате военного переворота.Между тем лидер палестинского террористического движения ХАМАС Исмаил Ханийе приказал никак не комментировать последние события в Египте.