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Египтян призывают выйти на `марш миллионов` 22.09 09:17   MIGnews.com

Египтян призывают выйти на "марш миллионов"

Бизнесмен Мухаммед Али, после публикации “антикоррупционных видео” которого начались массовые протесты против президента Абдул-Фаттаха Сиси в Египте, призвал организовать “марш миллионов”.

В 30-минутном видеоклипе, опубликованном в субботу, 21 сентября, Али благодарит армию и полицию  за то, что те не обошлись слишком бесцеремонно с участниками демонстраций, прошедших в пятницу.

Следует отметить, что любые демонстрации в Египте считаются незаконными с лета 2013 года, когда Сиси пришел к власти в результате военного переворота.

Между тем лидер палестинского террористического движения ХАМАС Исмаил Ханийе приказал никак не комментировать последние события в Египте.


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