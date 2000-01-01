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Ципи Ливни испытала большое облегчение 22.09 08:20   MIGnews.com

Ципи Ливни испытала большое облегчение

Бывший лидер партий Кадима, а-Тнуа и Сионистский лагерь Ципи Ливни выступила с заявлением в связи итогами выборов в 22-й Кнессет.

Ливни сообщила: "Огромное облегчение и радость. Это правда, что новое правительство еще не создано, но есть вещи, которые ясны уже сейчас: в ходе этих выборов граждане Израиля показали, что есть ограничения у власти, власти , которая уничтожает и сносит общий фундамент нашей жизни, демократии и правоохранительных институтов. Все это закончилось".

Ливни продолжила: "Израильская публика положила конец это чрезмерной эксплуатации политической власти. И первыми испытали облегчение люди, подобные мне, которые видели, как в последние годы экстремисты тянут страну в невыносимые места, кто чувствовал себя придушенным и кто громко протестовал".


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