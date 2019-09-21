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Второй день протестов против президента Сиси в Египте 22.09 07:00   MIGnews.com

Второй день протестов против президента Сиси в Египте

На протяжении двух последних дней в нескольких египетских городах продолжаются демонстрации протеста против режима президента Фаттаха ас-Сиси.

Протесты начались с того, что в ночь на пятницу несколько сотен человек вышли на площадь Тахрир в Каире. Именно там стартовала так называемая “арабская весна” в Египте, в результате которой был свергнут президент Хосни Мубарак и установлена власть “Братьев-Мусульман”.

Демонстрации стали ответом на обвинения в коррупции в отношении Сиси. Египетский бизнесмен и актер Мухаммед Али, проживающий в Испании, выставил в сеть несколько видео, в которых обвиняет Сиси в том, что тот транжирит деньги на дворцы и отели, в то время как миллионы египтян прозябают в нищете.





Али призвал египтян выйти на протесты по окончании футбольного матча между клубами Аль-Ахли и Замалек в Каире в пятницу.

Али утверждает, что 15 лет работал строительным подрядчиком египетской армии. Али заявил: “Сиси выел коррупцию низкого уровня на новый уровень. Я построил пять вилл для его помощников и дворец для президента на территории военной базы в Каире”.

Сиси, выступая на конференции молодежи опроверг обвинения как “ложь и клевету”.

По данным AFP в пятницу были арестованы 74 человека.

Собравшись на площади Тахрир несколько сот человек кричали: “Народ требует  свергнуть режим!” и “Сиси, уходи!”.

В Александрии несколько сотен человек прошли маршем к набережной скандируя “Вставайте, не бойтесь, Сиси должен уйти!”

Демонстрации прошли в восьми египетских городах, в том числе в Дамиетте и Суэце.

Враги Сиси утверждают, что Мухаммед Али сегодня является “самым популярным человеком в Египте”, и что Сиси воспринимает его “как реальную угрозу”.

Начальная волна популярности Сиси, порожденная тем, что ему удалось обуздать хаос, последовавший в результате правления “Братьев-Мусульман”, в последнее время снизилась из-за жестких мер экономии и растущей нищеты. Официальные статистические данные, опубликованные в июле, демонстрируют, что 33% египтян живут за чертой бедности.

Официальные власти никак не комментируют протесты, и египетская пресса их не освещает.


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