22.09 07:00 MIGnews.com

Второй день протестов против президента Сиси в Египте

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На протяжении двух последних дней в нескольких египетских городах продолжаются демонстрации протеста против режима президента Фаттаха ас-Сиси.Протесты начались с того, что в ночь на пятницу несколько сотен человек вышли на площадь Тахрир в Каире. Именно там стартовала так называемая “арабская весна” в Египте, в результате которой был свергнут президент Хосни Мубарак и установлена власть “Братьев-Мусульман”.Демонстрации стали ответом на обвинения в коррупции в отношении Сиси. Египетский бизнесмен и актер Мухаммед Али, проживающий в Испании, выставил в сеть несколько видео, в которых обвиняет Сиси в том, что тот транжирит деньги на дворцы и отели, в то время как миллионы египтян прозябают в нищете.Али призвал египтян выйти на протесты по окончании футбольного матча между клубами Аль-Ахли и Замалек в Каире в пятницу.Али утверждает, что 15 лет работал строительным подрядчиком египетской армии. Али заявил: “Сиси выел коррупцию низкого уровня на новый уровень. Я построил пять вилл для его помощников и дворец для президента на территории военной базы в Каире”.Сиси, выступая на конференции молодежи опроверг обвинения как “ложь и клевету”.По данным AFP в пятницу были арестованы 74 человека.Собравшись на площади Тахрир несколько сот человек кричали: “Народ требует свергнуть режим!” и “Сиси, уходи!”.В Александрии несколько сотен человек прошли маршем к набережной скандируя “Вставайте, не бойтесь, Сиси должен уйти!”Демонстрации прошли в восьми египетских городах, в том числе в Дамиетте и Суэце.Враги Сиси утверждают, что Мухаммед Али сегодня является “самым популярным человеком в Египте”, и что Сиси воспринимает его “как реальную угрозу”.Начальная волна популярности Сиси, порожденная тем, что ему удалось обуздать хаос, последовавший в результате правления “Братьев-Мусульман”, в последнее время снизилась из-за жестких мер экономии и растущей нищеты. Официальные статистические данные, опубликованные в июле, демонстрируют, что 33% египтян живут за чертой бедности.Официальные власти никак не комментируют протесты, и египетская пресса их не освещает.