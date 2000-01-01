22.09 23:01 MIGnews.com

Иран представит ООН свой "мирный план": заявление Рухани

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Президент Ирана Хасан Рухани намерен представить на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке собственный "мирный план" по усилению безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе.Такое заявление он сделал 22 сентября на военном параде в Тегеране."Инициативой "Коалиция надежды" мы хотим представить в ООН мирный план для Персидского залива и Ормузского пролива", – сказал Рухани.По его словам, Иран выступает за то, чтобы за безопасностью судоходства следила коалиция стран Персидского залива без участия других государств, поскольку их присутствие "усилит неопределенность в регионе". "Внешнее вмешательство является проблематичным и опасным для Персидского залива", – добавил иранский лидер.Он подчеркнул, что Тегеран готов урегулировать все разногласия со странами Персидского залива. "Мы готовы даже простить их прошлые ошибки, потому что мы находимся в условиях, когда враги ислама и региона, то есть Соединенные Штаты, высокомерие и сионизм, стремятся воспользоваться преимуществами разделения", – подчеркнул Рухани.Выступление Рухани на Генассамблее ООН запланировано на 25 сентября. США уже выдали визы ему и главе МИД Ирана Джаваду Зарифу.