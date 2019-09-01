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Столкновения в Египте: очевидцы рассказали подробности | Фото:22.09 21:57   MIGnews.com

Столкновения в Египте: очевидцы рассказали подробности

Очевидцы редких протестов против действующего президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси рассказали подробности о том, как силовики разгоняли демонстрантов на второй день антиправительственного марша.

Как передает Al Jazeera, много людей в этот день вышли на улицы Александрии, Гизы, Эль-Махалле-эль-Кубра и Суэца, столкнувшись с правоохранителями.

В портовом Суэце между участниками антиправительственных протестов и спецназовцами произошли столкновения. Около 200 человек вышли в центральную часть города, где ранее собрались вооруженные силовики, а также были согнаны бронетранспортеры.

"Они применяют против нас слезоточивый газ, резиновые и настоящие боевые пули и наносят ранения протестующим", – рассказал один из очевидцев.

Еще одна жительница Суэца рассказала, что слезоточивый газ, который использовали правоохранители, был настолько густым, что достиг ее дома, который находится за несколько километров от эпицентра событий. "Мой нос начал гореть. Запах просачивался через балкон. Я также видела, как какая-то молодежь бегала и пряталась на нашей улице", – призналась женщина.


Отметим, что протесты вспыхнули в Египте в ночь на 21 сентября. Демонстрации направлены на поддержку изгнанного строительного подрядчика Мухаммеда Али, который публикует вирусные видео из Испании, обвиняя президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси и военных в безудержной коррупции.

Такие демонстрации являются редким проявлением общественного мнения, так как Египет фактически запретил протесты по закону, принятому после военного свержения исламистов в 2013 году.

Известно, что только в одном Каире силовики задержали 74 человека. 22 сентября Организация по правам человека призвала к "немедленному освобождению" всех арестованных. В свою очередь, Государственная информационная служба Египта предупредила СМИ, что тщательно отслеживает освещение протестов. Журналистов призвали "строго соблюдать профессиональные кодексы поведения" и предоставить место для точки зрения государства.


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