Протесты в Египте: журналистам сделали предупреждение
Государственная информационная служба Египта предупредила, что тщательно отслеживает освещение протестов в средствах массовой информации, чтобы убедиться, что они соблюдают "профессиональные кодексы".
Соответствующее заявление поступило спустя несколько часов после жесткого разгона демонстрантов.
Государственное ведомство призывает журналистов "строго соблюдать профессиональные кодексы поведения", а медиа-платформы – предоставить место для "точек зрения, которые должны быть представлены одинаково, в том числе и со стороны государства".
Также информационная служба предупредила, что "социальные сети не должны рассматриваться как источники информации" из-за многочисленных фейковых аккаунтов.
Протесты направлены на поддержку изгнанного строительного подрядчика Мухаммеда Али, который публикует вирусные видео из Испании, обвиняя президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси и военных в безудержной коррупции.