Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Протесты в Египте: журналистам сделали предупреждение | Фото22.09 21:12   MIGnews.com

Протесты в Египте: журналистам сделали предупреждение

Государственная информационная служба Египта предупредила, что тщательно отслеживает освещение протестов в средствах массовой информации, чтобы убедиться, что они соблюдают "профессиональные кодексы".

Соответствующее заявление поступило спустя несколько часов после жесткого разгона демонстрантов.

Государственное ведомство призывает журналистов "строго соблюдать профессиональные кодексы поведения", а медиа-платформы – предоставить место для "точек зрения, которые должны быть представлены одинаково, в том числе и со стороны государства".

Также информационная служба предупредила, что "социальные сети не должны рассматриваться как источники информации" из-за многочисленных фейковых аккаунтов.

Протесты направлены на поддержку изгнанного строительного подрядчика Мухаммеда Али, который публикует вирусные видео из Испании, обвиняя президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси и военных в безудержной коррупции.

22 сентября Организация по правам человека призвала к "немедленному освобождению" арестованных во время протестов, которых только в Каире - 74.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:32
Акции на бирже Египта рухнули на фоне протестов
22:15
Шиитский священник: Израиль будет уничтожен за полдня
21:57
Столкновения в Египте: очевидцы рассказали подробности
21:35
Иранские активисты обещают противостоять Рухани
21:25
Появились новые данные о Заворотнюк: отрезана от мира
20:56
СМИ: "Кахоль Лаван" хочет пропустить Нетаниягу вперед
20:29
Виторган отреагировал на грязные танцы Собчак на свадьбе
20:12
Бой в Хан-Юнис: военные удостоены награды
19:53
ДТП с автобусом в Пакистане: 26 жертв
19:31
В Ликуд жестко отреагировали на заявление Арабского Списка
19:14
Айман Уда-Ривлину: мы за Ганца, лишь бы не Нетаниягу
18:59
"Ликуд" дала рекомендацию Ривлину
18:25
Ривлин: Кахоль Лаван и Ликуд должны разделить власть
18:09
Нетаниягу дал "Ликуду" указания пропустить Ганца вперед
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus