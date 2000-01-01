В Ликуд жестко отреагировали на заявление Арабского Списка

"Как мы предупреждали, арабские партии, которые выступают против Израиля, как еврейского и демократического государства, а также прославляют террористов, рекомендовали Ганца в качестве премьер-министра. "Ликуд" приложит все усилия для создания стабильного и сильного правительства, приверженного поддержанию Израиля, как еврейского и демократического государства", – сказано в заявлении партии.
В "Ликуде" добавили, что в стране не может быть правительства, которое опирается на партии, "выступающие против государства Израиль".