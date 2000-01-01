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`Ликуд` дала рекомендацию Ривлину | Фото:22.09 18:59   MIGnews.com

"Ликуд" дала рекомендацию Ривлину

Министр туризма Израиля Ярив Левин заявил президенту Реувену Ривлину, что "Ликуд" рекомендует премьер-министра Биньямина Нетаниягу в качестве кандидата для формирования следующего правительства.

Как сообщает The Times of Israel, Левин согласен, что следует избегать третьего тура выборов.

В связи с этим, по его словам, "Ликуд" хочет, чтобы правительство единства включало в себя как религиозных союзников своей партии, так и "Кахоль Лаван". А для того, чтобы выяснить, возможно ли это, необходимо организовать встречу между Нетаниягу и Бенни Ганцем.

В свою очередь, президент спросил у представителей "Ликуда", вернет ли партия ему мандат на формирование правительства, если Нетаниягу не удастся сформировать правительство. Левин дал утвердительный ответ.

Тем временем, Мири Регев назвал раскритиковал "Кахоль Лаван" за исключение Нетаниягу из-за "уголовных обвинений" – "недемократичным, незаконным и аморальным".


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