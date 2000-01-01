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22.09 18:25   MIGnews.com

Ривлин: Кахоль Лаван и Ликуд должны разделить власть

Президент Израиля Реувен Ривлин настоял, что "Кахоль Лаван" и "Ликуд" должны разделить власть в следующем правительстве.

Такое заявление он сделал в воскресенье, 22 сентября, на консультациях с представителями партии Бенни Ганца, передает The Jerusalem Post.

В частности, в "Кахоль Лаван" заявили, что хотят правительства единства, но исключают Нетаниягу "из-за предъявленных ему уголовных обвинений". Ривлин в ответ напомнил, что никаких обвинений премьер-министру еще выдвинуто не было.

"Народ Израиля хочет, чтобы правительство было стабильным. А стабильного правительства по определению не может быть без двух крупнейших партий страны", – подчеркнул Ривлин.

В свою очередь, Цви Хаузер сказал президенту, что целью Ганца будет национальное примирение. А глава делегации Моше Яалон добавил, что в коалиции будут приветствоваться "все сионистские партии".


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