Ривлин: Кахоль Лаван и Ликуд должны разделить власть

В частности, в "Кахоль Лаван" заявили, что хотят правительства единства, но исключают Нетаниягу "из-за предъявленных ему уголовных обвинений". Ривлин в ответ напомнил, что никаких обвинений премьер-министру еще выдвинуто не было.
"Народ Израиля хочет, чтобы правительство было стабильным. А стабильного правительства по определению не может быть без двух крупнейших партий страны", – подчеркнул Ривлин.
В свою очередь, Цви Хаузер сказал президенту, что целью Ганца будет национальное примирение. А глава делегации Моше Яалон добавил, что в коалиции будут приветствоваться "все сионистские партии".