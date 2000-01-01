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Нетаниягу дал `Ликуду` указания пропустить Ганца вперед | Фото:22.09 18:09   MIGnews.com

Нетаниягу дал "Ликуду" указания пропустить Ганца вперед

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал указания членами партии "Ликуд" о том, чтобы те никого не рекомендовали в качестве кандидата для формирования следующего правительства на встрече с президентом Реувеном Ривлиным.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на 13 канал.

Уточняется, что для "Ликуда" отказ от рекомендации был бы шагом, направленным на то, чтобы Ривлин поручил сформировать правительство Бенни Ганцу. При условии, что лидер "Кахоль Лаван" потерпит неудачу, мандат на создание коалиции будет предоставлен Нетаниягу, у которого, по сообщениям, будет больше шансов.

В то же время СМИ сообщают, что премьер-министр примет окончательное решение о том, кого рекомендовать, прежде чем члены "Ликуд" встретятся с Ривлином.


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