22.09 15:44 MIGnews.com

"Что бы вы делали, если бы призвали к смерти Бени Ганца?"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, Яир Нетаниягу, обратился к главному редактору 12-го канала израильского ТВ Яниву Хальфготу.Яир Нетаниягу спросил: “Чтобы вы сделали, если бы Амит Сегаль поставил “лайк” твиту, призывающему к убийству Бени Ганца? Арад Нир, какой же ты просвещенный либерал! Здесь, конечно же, нет никакого подстрекательства - только свобода речи и юмор. Нет надобности добавлять, что все эти “просвещенные”, поддерживающие смертную казнь за сигары немедленно назовут тебя “фашистом” если вы поддерживаете смертную казнь для арабских террористов - вроде тех, что перерезали горло детям семьи Фогель!”