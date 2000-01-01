22.09 15:25 MIGnews.com

Аюб Кара: Рыцари демократии сбежали в монастырь молчания

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Бывший министр связи Аюб Кара прокомментировал скандальный твит журналиста Маарив Рона Майберга призвавшего “восстановить смертную казнь для Нетаниягу”.Кара заявил: “Если бы они подстрекали против левого премьер-министра, также, как они разжигают ненависть против премьер-министра Нетаниягу, тут бы разразилось землетрясение в 10 баллов по шкале Рихтера. Где же рыцари демократии Ганц, Ашкенази, Лапид и Яалон? Когда подстрекают против национального лагеря они, очевидно, укрываются в монастыре молчания”.