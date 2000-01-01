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Журналист Маарив призвал ввести смертную казнь для Нетаниягу 22.09 14:08   MIGnews.com

Журналист Маарив призвал ввести смертную казнь для Нетаниягу

Журналист газеты Маарив Рон Майберг написал твит в котором прокомментировал слухи о том, что премьер-министру Биньямину Нетаниягу могут предоставить “помилование” и гарантию прекращения уголовного преследования по всем делам в обмен на уход из политической жизни.

Майберг написал: “Помилование - это дурацкие и глупые разговоры. Обсуждать следует одноразовое восстановление смертной казни”. Этот твит понравился другому журналисту, Араду Ниру, который немедленно поставил “лайк”.

После шторма, порожденного в сети и заявлений Биньямина Нетаниягу и его сына Яира Майберг удалил твит и написал: “Я удалил твит о смертной казни, который был написан в качестве примера абсурдности всех разговоров о помиловании для Нетаниягу. Над шуткой следует смеяться, а не выражать свой шок в связи с ее публикацией”.

Яир Нетаниягу написал в ответ Араду Ниру: “Привет, Арад Нир, мы все видели какой ты просвещенный либерал. Ты, однако, не беспокойся!” Арад Нир на это ответил: Я не вижу вещи так, как их видите вы. Я отношусь к ним как к абсурдной демонстрации различных нарративов”.

Сам премьер также отреагировал: “:Журналист Маарива предложил ввести смертную казнь для меня. Подстрекательство со стороны левых вышло за всякие границы”.

Газета Маарив опубликовала собственное заявление, в котором говорится: “Газета Маарив не имеет никакого отношения к твиту Рона Майберга и осуждает его. Даже если это была шутка, как утверждает он, Майберг пересек красную черту и очевидно нелегитимный дискурс. Лучше бы он этого вообще не публиковал. Несмотря на то, что это было опубликовано на частном аккаунте Майберга, и не имеет никакого отношения к газете, Маарив считает необходимым принести свои извинения премьер-министру Нетаниягу”.


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