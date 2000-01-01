Human Rights Watch требуют освобождения задержанных в Каире
Организация по правам человека призвала к "немедленному освобождению" арестованных в Египте, которые проводили демонстрации с призывом отставки президента ас-Сиси.
Human Rights Watch (HRW) призвала египетское правительство "защитить право на мирный протест", после того как десятки человек были арестованы за демонстрации по всей стране.
За два дня протестов против президента ас-Сиси в Каире арестовали 74 человека. "Органы безопасности президента ас-Сиси неоднократно применяли жестокую силу для подавления мирных протестов", - сказал Майкл Пейдж, заместитель директора HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке.
"Международные партнеры Египта, а также генеральный секретарь ООН должны призвать египетское правительство уважать права людей на свободу выражения мнений и собраний",-говорится в заявлении HRW.