22.09 12:12 MIGnews.com

Human Rights Watch требуют освобождения задержанных в Каире

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Организация по правам человека призвала к "немедленному освобождению" арестованных в Египте, которые проводили демонстрации с призывом отставки президента ас-Сиси.Human Rights Watch (HRW) призвала египетское правительство "защитить право на мирный протест", после того как десятки человек были арестованы за демонстрации по всей стране.За два дня протестов против президента ас-Сиси в Каире арестовали 74 человека. "Органы безопасности президента ас-Сиси неоднократно применяли жестокую силу для подавления мирных протестов", - сказал Майкл Пейдж, заместитель директора HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке."Международные партнеры Египта, а также генеральный секретарь ООН должны призвать египетское правительство уважать права людей на свободу выражения мнений и собраний",-говорится в заявлении HRW.