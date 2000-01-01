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22.07 11:09   MIGnews.com

Германия отменила санкции против Турции

По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, германское правительство не стало продлевать ограничения на экспортные гарантии Турции, введенные в 2017 году, в качестве меры экономического давления на правительство Эрдогана за нарушения прав человека.

По информации газеты, ситуация с правами человека нисколько не улучшилась, и 46 граждан Германии по-прежнему находятся под арестом в Турции.

Несмотря на это, МИД Германии также смягчил формулировки ранее изданного предупреждения об опасности посещения Турции, изданного после попытки путча в июле 2016 года.

Ранее Нидерланды заявили о своем намерении нормализовать отношения с Турцией - после кризиса, начавшегося из-за вмешательства турецких политиков в референдум 2017 года.
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