22.07 11:09 MIGnews.com

Германия отменила санкции против Турции

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По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, германское правительство не стало продлевать ограничения на экспортные гарантии Турции, введенные в 2017 году, в качестве меры экономического давления на правительство Эрдогана за нарушения прав человека.По информации газеты, ситуация с правами человека нисколько не улучшилась, и 46 граждан Германии по-прежнему находятся под арестом в Турции.Несмотря на это, МИД Германии также смягчил формулировки ранее изданного предупреждения об опасности посещения Турции, изданного после попытки путча в июле 2016 года.Ранее Нидерланды заявили о своем намерении нормализовать отношения с Турцией - после кризиса, начавшегося из-за вмешательства турецких политиков в референдум 2017 года.