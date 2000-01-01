По сообщению германского журнала Bild, Израиль позволил проход через свою территорию 800 активистов сирийской организации гражданской обороны “Белые Каски”.
“Белые Каски” эвакуированы в Иорданию.
Колонна автобусов с активистами проехала через израильскую территорию в сопровождении машин израильской полиции и UNDOF.
Акция была проведена в ответ на запрос со стороны Соединенных Штатов и ряда европейских государств, и с разрешения израильского политического эшелона.
ЦАХАЛ сообщает, что речь идет об “исключительном гуманитарном жесте” и подчеркивает позицию невмешательства Израиля в сирийскую войну.
Сирийские государственные СМИ сообщают о заключении соглашения между сирийским правительством и “террористическими группами”. По соглашению те мятежники, которые отказываются от примирения будут эвакуированы вместе с их семьями в Идлиб.
Сирийская армия вводит два батальона, в сопровождении российских советников, в приграничную зону в Кунейтре. Мятежники сдают тяжелые вооружения и эвакуируются в Идлиб. Сирийская армия занимает все позиции, на которых она находилась до начала мятежа в 2011 году.
В пятницу 20 июля посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил в интервью телеканалу Россия 24 о том, что между Израилем и Россией достигнуты соглашения о статусе приграничной зоны на Голанских высотах. Он сообщил, что представители российского министерства обороны и российского МИДа недавно посетили Израиль и провели переговоры с израильскими коллегами. Целью переговоров была стабилизация израильско-сирийской границы. Викторов заявил: “Террористические группы будут скоро эвакуированы из приграничной зоны. Стороны достигли взаимопонимания относительно того, как это должно выглядеть для Израиля. Стороны вполне удовлетворены результатами этих переговоров”.