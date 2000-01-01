22.07 20:47 MIGnews.com

Ольмерт: У Биби нет никаких планов, кроме новых авиаударов

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Ряд израильских депутатов, а также экс-премьер Эхуд Ольмерт раскритиковали действующего главу правительства Биньямина Нетаниягу за недостаточно креативный подход к решению проблемы с сектором Газа.В частности, по его словам, у правительства нет конкретного плана помимо авиаударов, что, как считает Ольмерт, ни к чему не приведет."Военные удары не изменят ситуацию, не окажут никакого влияния и никак не помогут. Результатом военной операции будет много смертей с израильской и палестинской стороны. По завершении операции, спустя месяц или два, и после того, как израильские общины будут атакованы множеством ракет, все останется неизменным", - заявил он в эфире 10-го израильского телеканала.Ольмерт напомнил, что в 2008 году Нетаниягу критиковал его за мягкость и нерешительность во время операции "Литой свинец", но теперь же, оказавшись в подобной ситуации, он сам ничего не делает.В "Ликуде" не стали томить с ответом, назвав Ольмерта конкурентом Эхуда Барака за звание худшего премьер-министра Израиля и напомнив о том, что именно он был одним из инициаторов размежевания с сектором Газа, что "отдав Газу ХАМАСу и превратив его в оплот террора, угрожающего всей стране".Однако поддержал экс-премьера занимавший в его правительстве должность министра обороны Амир Перец."Израильскому правительству пора представить новый стратегический план, который изменит реальность между Израилем и Газой", - заявил он.Его соратник по "Сионистскому лагерю" Омер Бар-Лев, в свое время командир спецподразделения "Сайерет Маткаль", предупредил о грядущей войне."Правительство Израиля идет на поводу у ХАМАСа. Когда ХАМАС хочет спокойствия, все тихо, но когда он хочет войны, идет война. Мы знаем, как реагировать в военном плане, но не как принимать меры, чтобы изменить ситуацию, когда тихо", - говорит депутат.Лидер "Мерец" Тамар Зандберг призвала сделать все возможное, чтобы убитый снайпером ХАМАСа старший сержант Авив Леви был последним солдатом, погибшим на границе с сектором Газа."Война должна быть последним вариантом, и не надо говорить, что другого выбора у нас нет. Лучший выбор – дипломатический, и его следует сделать сейчас, а не после очередной операции, которая приводит к большему количеству смертей. Решение – это прекращение насилия, террора и пожаров, снятие блокады сектора Газа и его восстановление", - призвала она.По этому же поводу лидер Объединенного арабского списка Айман Уда напомнил Израилю, что это он несет ответственность за сектор Газа и решение лежит на плечах правительства страны."Жители Газы страдают от блокады, но правительство недостаточно умно, чтобы понять, что новые авиаударов и новые военные действия только усугубят кровопролитие", - сказал он.