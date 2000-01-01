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Стив Бэннон решил стать Соросом крайне-правых 23.07 08:15   MIGnews.com

Стив Бэннон решил стать Соросом крайне-правых

Бывший главный стратег Белого Дома Стив Бэннон переносит центр своей активности в Европу и создает фонд The Movement.

Бэннон намерен создать “крайне-правого” двойника Фонда Сороса, с тем, чтобы влиять на итоги выборов в европейских государствах - уже в 2019 году.

Следует отметить, что организация Сороса Open Society Foundation с момента основания в 1984 году пожертвовала более 32 миллиардов долларов на “либеральные” проекты.

Фонд будет проводить опросы общественного мнения, давать советы политикам и осуществлять политический анализ.

Штаб-квартира будет находиться в Брюсселе. На первом этапе в фонде не будут работать более 10 человек.

Бэннон сообщил, что видит базу поддержки в Европе, в особенности, после голосования по Brexit в Британии.

Идея о создании такого рода фонда пришла в голову Бэннону после выступления в Лилле на конгрессе Национального Фронта, когда он осознал, что правые в Европе никак не объединены, не делятся идеями и не ставят перед собой общих целей.

Главной целью усилий Бэннона станут Германия и Франция, лидеров элит которых, Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона он считает наиболее уязвимыми в создавшейся в Европе политической ситуации.
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