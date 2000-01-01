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Нетаниягу разрешили встречаться с Мандельблитом тет-а-тет | Фото: Коби Гидеон, GPO22.07 19:27   MIGnews.com

Нетаниягу разрешили встречаться с Мандельблитом тет-а-тет

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство с требованием запретить личные встречи юридического советника правительства Авихая Мандельблита и премьер-министра Биньямина Нетаньяху на фоне уголовных расследований в отношении последнего, которые контролирует Мандельблит.

10 июня "Движение за качество правительство в Израиле" обратилась в БАГАЦ, чтобы Мандельблит объяснил, на каких основаниях он продолжает проводить такие встречи в свете серьезных опасений "серьезного конфликта интересов" и отражения этого на процессе следствия.

Активисты потребовали, чтобы на встречах с премьером Мандельблит назначал себе замену, либо на них присутствовало третье лицо.

В воскресенье БАГАЦ отклонил обращение, постановив, что юридический советник правительства не станет препятствовать правосудию.

"Уместно доверять мнению юридического советника правительства в тех случаях, когда он считает, что его обязанности требуют встречи с премьер-министром тет-а-тет. Существует предположение, что на таких встречах он выстраивает «китайскую стену» между его различными обязанностями", - говорится в резюме судьи.

Напомним, что в феврале 2016 года Нетаниягу лично назначил секретаря кабинета министров Мандельблита юридическим советником правительства. Возможно, поэтому активисты допускают его необъективность.
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