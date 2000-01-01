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Нетаниягу сказал, зачем Израиль спас Белые каски из Сирии | Фото: White Helmets22.07 18:22   MIGnews.com

Нетаниягу сказал, зачем Израиль спас Белые каски из Сирии

Решение принять участие в эвакуации 800 членов гуманитарной организации "Белые каски" руководство Израиля приняло после соответствующего обращения со стороны президента США Дональда Трампа.

"Несколько дней назад со мной связались президент Трамп, премьер-министр Канады Трюдо и другие лидеры с просьбой помочь эвакуировать из Сирии несколько сотен «Белых касок»", - сказал глава израильского правительства.

Нетаниягу одобрил этот решение и распорядился организовать "коридор безопасности", чтобы волонтеры могли попасть из Сирии в Иорданию через Израиль.

"Эти люди спасали жизни, подвергая собственные жизни опасности. Поэтому я разрешил их транспортировку через Израиль в другие страны в качестве важного гуманитарного шага", - добавил премьер.

Стоит отметить, что Канада, Германия и Великобритания согласились принять добровольцев.

Напоследок Биньямин Нетаниягу напомнил о том, что его страна продолжает действовать в Сирии против Ирана и проявляет бдительность на границе с Газой.

"Параллельно с этим мы не прекращаем действовать в Сирии против иранских попыток закрепиться в этой стране в военном плане. Мы нанесли очень мощный удар по ХАМАСу, и, если понадобится, мы ударим по ним с семикратной силой", - сказал израильский премьер-министр.
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