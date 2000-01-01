Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Депутаты-друзы подали петицию против Национального закона | Фото: zeevveez/Flickr22.07 16:29   MIGnews.com

Депутаты-друзы подали петицию против Национального закона

Три депутата Кнессета - представители друзской общины Израиля - подали петицию в БАГАЦ против так называемого “Национального закона”.

Петицию подписали депутат Акрам Хассо (Кулану), Хамад Амар (НДИ) и Салад Саад (Сионистский Лагерь).

Петиция составлена и подана в сотрудничестве с Форумом Друзских Адвокатов.

Депутат Хассон заявил: “У нас нет проблем с еврейским народом. У нас нет проблем с еврейским характером Государства Израиль. Но что с нами?”
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:20
Солдатам ЦАХАЛа запретили протестовать вместе с геями
15:57
МИД Израиля атаковал CNN и BBC
15:40
В Израиле накрыли сеть репатриантов-сутенеров
14:44
Бен-Ари: мужчины имеют право на суррогатное родительство
14:29
Видео: геи и лесбиянки перекрыли шоссе Аялон  
14:03
Перед эвакуацией мятежники сожгли КПП Кунейтра
13:57
Либерман: Надеюсь, в Газе усвоили урок
13:34
Британия пригрозила Евросоюзу
12:59
Более тысячи евреев посетили Храмовую гору, 9 задержанных
12:40
Возле сирийской авиабазы уничтожили два беспилотника
12:04
Высокопоставленный советник Макрона избил демонстранта
11:48
Землетрясение в районе Кинерета
11:09
Германия отменила санкции против Турции
11:08
Солдата, убитого снайпером ХАМАСа, похоронят сегодня
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus