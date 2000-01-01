22.07 16:29 MIGnews.com

Депутаты-друзы подали петицию против Национального закона

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Три депутата Кнессета - представители друзской общины Израиля - подали петицию в БАГАЦ против так называемого “Национального закона”.Петицию подписали депутат Акрам Хассо (Кулану), Хамад Амар (НДИ) и Салад Саад (Сионистский Лагерь).Петиция составлена и подана в сотрудничестве с Форумом Друзских Адвокатов.Депутат Хассон заявил: “У нас нет проблем с еврейским народом. У нас нет проблем с еврейским характером Государства Израиль. Но что с нами?”