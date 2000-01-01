МИД Израиля атаковал CNN и BBC

Пресс-секретарь израильского министерства иностранных дел Эммануэль Нахшон раскритиковал американский и британский телеканалы CNN и "Би-би-си" за предвзятое освещение последней эскалации насилия на границе Израиля с Газой.
Напомним, что старший сержант Авив Леви стал первой жертвой палестино-израильского конфликта с момента окончания "Нерушимой Скалы". После того, как 20 июля он был убит снайпером ХАМАСа на границе, ЦАХАЛ нанес массированный удар по позициям террористов Газы.
Нахшон упрекнул CNN в том, что журналисты вообще не сообщили о гибели израильского солдата. Вместо этого они назвали атаку ЦАХАЛа следствием попытки прорвать забор безопасности.
"Нет CNN! Вы ошибаетесь и не впервые – израильский солдат был убит ХАМАСом, а ЦАХАЛ ответил, защищая свою страну и граждан от террористов. Искажая факты, вы манипулируете против Израиля! CNN прекратите манипулирование!" – написал он на своей странице в Twitter.
משרד החוץ נגד CNN ו-BBC: "תפסיקו את המניפולציה"https://t.co/bggMFISFl3. במשרד החוץ אנחנו עומדים על המשמר 24 שעות ביממה למען שמה הטוב של מדינת ישראל .משרד החוץ הוא מרכיב מרכזי בחוסנה המדיני של ישראל . @IsraelMFA
"Би-би-си" же досталось по аналогичному поводу. "Израиль нанес удары по Газе после смерти солдата от огнестрельного ранения" – именно так в британском издании видят случившееся. Нахшон же напомнил британским журналистам, что 21-летний Авив Леви был убит террористами.
Кроме того, пресс-секретарь перепостил "твит" Омри Керена, советника сенатора-республиканца Теда Круза, который также обвинил "Би-би-си" в необъективности.