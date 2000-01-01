22.07 14:44 MIGnews.com

Бен-Ари: мужчины имеют право на суррогатное родительство

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Депутаты Кнессета Мейрав Бен-Ари (“Кулану”) и Амир Охана (“Ликуд”) представили законопроект, призванный устранить дискриминацию в сфере доступа к услугам суррогатного материнства в Израиле для отцов-одиночек и для однополых супругов мужского пола, устранив тем самым дискриминацию в отношении мужчин, допущенную в нынешнем варианте закона о суррогатном материнстве. Партия “Кулану” обещает всестороннюю поддержку этому законопроекту, который будет представлен на утверждение комиссии министров по законодательству в начале следующей сессии Кнессета.Стоит отметить, что члены фракции “Кулану” планировали поддержать поправку к закону о суррогатном материнстве, распространяющуюся на мужчин, однако неожиданное решение главы правительства Биньямина Нетаниягу проголосовать против этой поправки, вопреки его предыдущим заявлениям, перевело вопрос в плоскость коалиционной дисциплины.Законопроект Мейрав Бен-Ари и Амира Оханы вносит поправку в закон о суррогатном материнстве, которая дополняет термин “будущие родители” уточнением “мужчина или женщина со спутником жизни или мужчина или женщина без спутника жизни, которые заключают соглашение с суррогатной матерью для рождения ребенка”. Эта поправка, по мнению авторов законопроекта, позволит положить конец дискриминации по полу, сексуальной ориентации и семейному положению в вопросе обзаведения потомством при помощи суррогатной матери.Последняя поправка, утвержденная Кнессетом на прошлой неделе, расширила закон о суррогатном материнстве, распространявшийся только на гетеросексуальные супружеские пары, в которых женщина не способна зачать или выносить ребенка, также на одиноких женщин, испытывающих аналогичные проблемы. По этой поправке, одинокая женщина могла заключить договор с суррогатной матерью и оформить ребенка на себя. Однако мужчинам эта поправка подобного права не дает. Законопроект Бен-Ари и Оханы призван завершить процесс исправления закона о суррогатном материнстве и дать шанс мужчинам завести детей при помощи услуг суррогатной матери.“Я голосовала против закона о суррогатном материнстве, предложенного министерством здравоохранения, - отметила Мейрав Бен-Ари, возглавляющая парламентское лобби борьбы за права ЛГБТ-сообщества. - Мы представили свой законопроект, который даст и мужчинам возможность заключить соглашение с суррогатной матерью. Наш законопроект будет продвигаться при поддержке фракций “Ликуд” и “Кулану”, поскольку он отвечает принципам обеих этих фракций”.