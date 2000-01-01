22.07 13:57 MIGnews.com

Либерман: Надеюсь, в Газе усвоили урок

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"Жители Газы должны усвоить, что до тех пор, пока на нашу сторону прилетают воздушные змеи и шары с зажигательными устройствами, пока у нас есть возгорания, на их стороне тоже не будет нормальной жизни".С таким заявлением министр обороны Авигдор Либерман (НДИ) выступил сегодня утром в ходе посещения КПП "Керем Шалом" на границе с Газой. По его словам, после массированного удара ЦАХАЛА по объектам ХАМАСа и "Исламского джихада", вчерашний день был самым спокойным начиная с 30 марта."Если сегодня и завтра подобная ситуация сохранится, то во вторник мы вновь откроем КПП "Керем Шалом", а также позволим рыбакам из сектора выходить в море. Но для этого должна быть абсолютная тишина. Ни одного змея и шара с зажигательными устройствами, никаких провокаций у забора и, конечно, ни одной ракеты, минометного снаряда или выстрела в нашу сторону. Надеюсь, в Газе усвоили урок", - подчеркнул Авигдор Либерман.