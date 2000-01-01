22.07 13:34 MIGnews.com

Британия пригрозила Евросоюзу

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Великобритания откажется от выплат отступных Евросоюзу в случае, если Брюссель не согласится на новое торговое соглашение после выхода королевства из состава ЕС. Об этом заявил новый министр по вопросам Brexit Доминик Рааб."Договор о Евросоюзе гласит, чтобы по ходу переговоров о выходе из ЕС также были решены вопросы по параметрам будущих отношений. Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая — нет", — цитирует The Telegraph слова министра .По нынешним договоренностям, Великобритания должна будет выплатить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов (51 миллиард евро) за выход из надгосударственного объединения.