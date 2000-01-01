Путин отменил рейсы из РФ в Грузию

Президент Владимир Путин приказал российским авиакомпаниям приостановить перевозку российских граждан в Грузию, заявив, что этот шаг необходим для защиты национальной безопасности.
В указе о приостановлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что запрет начнет действовать с 8 июля и будет "временным". В указе не говорится, какие условия должны быть выполнены для возобновления полетов.
Указ также обязал чиновников принять меры для обеспечения возвращения россиян, временно находящихся в Грузии, пишет Ynetnews.
Этот шаг последовал после бурного протеста в грузинской столице, вызванного гневом по поводу присутствия российской делегации на мероприятии в парламенте Грузии. Еще одна, более организованная акция протеста собрала тысячи людей в пятницу вечером.