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Путин отменил рейсы из РФ в Грузию 22.06 08:20   MIGnews.com

Путин отменил рейсы из РФ в Грузию

Президент Владимир Путин приказал российским авиакомпаниям приостановить перевозку российских граждан в Грузию, заявив, что этот шаг необходим для защиты национальной безопасности.

В указе о приостановлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что запрет начнет действовать с 8 июля и будет "временным". В указе не говорится, какие условия должны быть выполнены для возобновления полетов.

Указ также обязал чиновников принять меры для обеспечения возвращения россиян, временно находящихся в Грузии, пишет Ynetnews.

Этот шаг последовал после бурного протеста в грузинской столице, вызванного гневом по поводу присутствия российской делегации на мероприятии в парламенте Грузии. Еще одна, более организованная акция протеста собрала тысячи людей в пятницу вечером.


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