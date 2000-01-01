22.06 21:12 MIGnews.com

Учения ВВС ЦАХАЛа: наблюдатели не заметили самого главного

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12-й канал израильского ТВ опубликовал большой материал, посвященный крупнейшим учениям ВВС Израиля, прошедшим на прошлой неделе.Высокопоставленный офицер ВВС объяснил “Все силы ВВС были подняты в воздух. Отработан сценарий, предусматривающий массивные ракетные обстрелы и с севера, и с юга, и одновременная атака против тысяч целей с использованием беспилотников, самолетов-заправщиков, транспортных самолетов и вертолетов.Командир 123-й эскадрильи говорит: "Мы тренируемся так, чтобы проводить на земле максимально короткое время". В газетные заголовки попали боевые пилоты и истребители F-35. Но реальные герои - наземные команды остались за кадром.Механики, руководители полетов и другие члены команд работали семь дней в неделю, 24 часа в сутки, с тем, чтобы поднять в воздух все ВВС - на защиту граждан Израиля.Подготовка самолета к боевом вылету считается очень сложной операцией. Каждый болт и каждая гайка должны быть на месте. Компьютеры должны быть обновлены и подготовлены к выполнению новой задачи- и у каждой эскадрильи много таких компьютеров.По словам командиров, механикам удалось добиться того, чтобы самолет, после совершения атаки, был готов к выполнению следующей задачи за полтора часа. Речь идет о “нулевом времени”. Сразу после приземления экипаж идет на бриф - в то время как боевой машиной занимаются механики. Речь идет не просто о том, чтобы проверить функционирование всех систем и повесить новые бомбы и ракеты. Эти виды оружия нужно запрограммировать, чтобы они знали как “говорить” самолетом и экипажем.В большинстве армий мира в ВС служат профессиональные солдаты.В Израиле, однако, речь идет о 18-19 летних призывниках. Несмотря на это, благодаря высокому качеству и креативности подготовки, ВВС ЦАХАЛа не отстают от ведущих армий мира.ВВС ежегодно отбирает на специальные курсы несколько тысяч солдат срочной службы, которых обучают по 82 профессиям. Эти цифры сами по себе говорят, какой объем работ выполняют наземные команды.Когда пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о “крупнейших учениях” или о сотнях ударах по Газе, следует понимать, что за всем этим стоит громадная операция. Офицер ВВС объясняет: "Летчик только нажимает на копку и выпускает ракету. Но это невозможно без целой базы, без команды из 50 человек, готовящей самолет, без электриков, настраивающих частоты и каналы, без техников, проверяющих готовность самолета к бою".Офицер говорит: “Иногда солдаты даже не знают, как какой миссии они готовят самолеты. Но когда вы поднимаете в воздух дюжину для атаки на дальнем расстоянии - все понимают, что стоит на кону. Это очень серьезная ответственность, и если солдаты не выполняют свою работу тщательно и профессионально, без того , чтобы не забыть самых мелких деталей, они могут поставить под угрозу успех всей миссии. Солдаты знают, что они делают что-то очень важное для защиты безопасности Государства Израиль”.