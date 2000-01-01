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США призывают Израиль отменить закон о зарплате мигрантов | Фото:22.06 16:46   MIGnews.com

США призвали Израиль отменить закон о зарплате мигрантов

Государственный департамент США в четверг призвал Израиль отменить закон 2017 года, который по его словам "значительно увеличивает уязвимость" африканских мигрантов быть подверженными торговле людьми.

Об этом информирует The Times of Israel.

Закон о депозитах, вступивший в силу 1 мая 2017 года, требует от компаний, которые нанимают лиц, ищущих убежища, вычитать 20% их зарплат и вносить их в специальный фонд, который становится доступным для работников только в случае их выезда из страны.

Но в своем глобальном отчете о торговле людьми департамент, ссылаясь на данные НПО, заявил, что закон нарушается, а "некоторые работодатели удерживали, но не вносили заработную плату в фонд".

"Кроме того, НПО сообщают, что этот закон подтолкнул мигрантов - особенно эритрейских женщин - на черный рынок, включая проституцию, что усилило их уязвимость к торговле людьми".


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