США призвали Израиль отменить закон о зарплате мигрантов

Закон о депозитах, вступивший в силу 1 мая 2017 года, требует от компаний, которые нанимают лиц, ищущих убежища, вычитать 20% их зарплат и вносить их в специальный фонд, который становится доступным для работников только в случае их выезда из страны.
Но в своем глобальном отчете о торговле людьми департамент, ссылаясь на данные НПО, заявил, что закон нарушается, а "некоторые работодатели удерживали, но не вносили заработную плату в фонд".
"Кроме того, НПО сообщают, что этот закон подтолкнул мигрантов - особенно эритрейских женщин - на черный рынок, включая проституцию, что усилило их уязвимость к торговле людьми".