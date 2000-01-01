Переживший Холокост пригласил демократку посетить Освенцим

93-летний Эдвард Мосберг направил приглашение депутату-демократу, которая в понедельник вызвала жаркую дискуссию в СМИ, использовав термин, широко ассоциируемый с нацистской Германией, для описания мест содержания под стражей в Соединенных Штатах.
"Все конгрессмены Соединенных Штатов должны обязательно посетить Освенцим", - написал Мосберг.
Мосберг, мультимиллионер, переживший несколько нацистских лагерей, носил кипу с портретом президента США Дональда Трампа в день поминовения Холокоста в начале этого года.