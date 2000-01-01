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Переживший Холокост пригласил демократку посетить Освенцим | Фото:22.06 21:06   MIGnews.com

Переживший Холокост пригласил демократку посетить Освенцим

Уроженец Польши из Нью-Джерси, переживший Холокост, в пятницу, пригласил члена палаты представителей Александрию Окасио-Кортез совершить поездку в Освенцим после ее ремарок о концентрационных лагерях.

Об этом в субботу, 22 июня пишет The Times of Israel.

93-летний Эдвард Мосберг направил приглашение депутату-демократу, которая в понедельник вызвала жаркую дискуссию в СМИ, использовав термин, широко ассоциируемый с нацистской Германией, для описания мест содержания под стражей в Соединенных Штатах.

"Все конгрессмены Соединенных Штатов должны обязательно посетить Освенцим", - написал Мосберг.

Мосберг, мультимиллионер, переживший несколько нацистских лагерей, носил кипу с портретом президента США Дональда Трампа в день поминовения Холокоста в начале этого года.


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