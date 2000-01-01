Израиль поддержит студентов эфиопского происхождения
Совет по вопросам высшего образования утвердил план выделения 40,4 миллиона долларов на повышение академической успеваемости и развитие лидерских качеств среди израильских студентов эфиопского происхождения.
Многолетний план помощи студентам является частью правительственной политики Еврейского Государства 2015 года по содействию интеграции граждан Израиля эфиопского происхождения в израильское общество.
Он включает в себя широкую поддержку, начиная с предакадемической стадии и заканчивая обучением в бакалавриате, обучением в аспирантуре и наймом старших преподавателей.
Цель плана состоит в том, чтобы увеличить на 40% количества студентов эфиопского происхождения, получивших диплом бакалавра, то есть – с 2500 почти до 3500 тысяч человек, в течение ближайших пяти лет.
Основными препятствиями на пути к получению студентами эфиопского происхождения высшего образования являются высокий уровень отчислений среди них, а также недостаточное получение информации об образовательном процессе.