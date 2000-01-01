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Джон Болтон прибыл в Израиль | Фото:22.06 15:21   MIGnews.com

Джон Болтон прибыл в Израиль

Самолет американского советника по национальной безопасности Джона Болтона приземлился в Израиле в субботу накануне трехсторонней встречи в Иерусалиме высокопоставленных чиновников из США, Израиля и России.

Об этом информирует The Times of Israel.

Болтон обсудит региональные проблемы со своими коллегами Меером Бен Шаббатом и Николаем Патрушевым. Ожидается, что главными темами встречи станут усилия Ирана по укреплению военного положения в Сирии и обострение напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.

Напомним, ранее Москва заявила, что будет учитывать интересы Исламской республики.

"Иран находится в Сирии по приглашению законного правительства и активно участвует в борьбе с терроризмом. Поэтому, конечно, нам придется учитывать интересы Ирана", - сказал накануне Патрушев.

Как сообщает новостной сайт Ynet, Болтон встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в воскресенье утром. Стороны планирует обсудить проблемы региональной безопасности.

Во вторник Нетаниягу приветствовал "исторический и беспрецедентный" саммит как важный шаг на пути к обеспечению "стабильности на Ближнем Востоке в неспокойные времена".

"Что важно в этой трехсторонней встрече двух сверхдержав в Государстве Израиль, так это то, что она в значительной степени свидетельствует о нынешнем международном положении Израиля среди народов", - добавил он.


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