Джон Болтон прибыл в Израиль

Самолет американского советника по национальной безопасности Джона Болтона приземлился в Израиле в субботу накануне трехсторонней встречи в Иерусалиме высокопоставленных чиновников из США, Израиля и России.
Болтон обсудит региональные проблемы со своими коллегами Меером Бен Шаббатом и Николаем Патрушевым. Ожидается, что главными темами встречи станут усилия Ирана по укреплению военного положения в Сирии и обострение напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.
Напомним, ранее Москва заявила, что будет учитывать интересы Исламской республики.
"Иран находится в Сирии по приглашению законного правительства и активно участвует в борьбе с терроризмом. Поэтому, конечно, нам придется учитывать интересы Ирана", - сказал накануне Патрушев.
Как сообщает новостной сайт Ynet, Болтон встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в воскресенье утром. Стороны планирует обсудить проблемы региональной безопасности.
Во вторник Нетаниягу приветствовал "исторический и беспрецедентный" саммит как важный шаг на пути к обеспечению "стабильности на Ближнем Востоке в неспокойные времена".
"Что важно в этой трехсторонней встрече двух сверхдержав в Государстве Израиль, так это то, что она в значительной степени свидетельствует о нынешнем международном положении Израиля среди народов", - добавил он.