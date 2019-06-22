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UNRWA требует $1,2 мдрд для помощи палестинцам 22.06 14:20   MIGnews.com

UNRWA требует $1,2 мдрд для помощи палестинцам

Глава агентства ООН по палестинским беженцам заявил, что он надеется, что доноры будут столь же щедрыми в этом году, как и в прошлом году после того, как США сократили все финансирование программы на 1,2 миллиарда долларов, предназначенной для помощи примерно пяти миллионам палестинцев.

На пресс-конференции Пьер Крахенбуль заявил, что в прошлом году 42 страны и учреждения увеличили финансирование Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ. Он назвал это "беспрецедентным", добавив, что "очень замечательно", что каждое обещание в 2018 году было выполнено.

Он высоко оценил финансирование из Европы, стран Персидского залива, Азии, Америки и за ее пределами, добавив, что "мы очень вдохновлены этим результатом".

Крахенбуль сказал, что агентство рассчитывает на 1,2 миллиарда долларов в этом году и надеется, что доноры согласуют эту сумму на конференции во вторник в штаб-квартире ООН.

Крахенбуль сказал, что UNRWA покрыло свои расходы за первые пять месяцев 2019 года. Но, по его словам, "в июне мы начали вводить данные о дефиците".

Он сказал: "Если бы каждый донор сохранил и сохранил свой уровень взносов, достигнутый в 2018 году, мы сможем покрыть финансовые потребности".

Средства нужны, чтобы избежать перерыва в обслуживании.

Главный вопрос заключается в том, хватит ли денег для открытия школ в конце августа и начале сентября, пишет Alarabiya.

"Мы просто будем очень, очень сосредоточены на нашем мероприятии ... и будем стремиться получить всю поддержку, какую только сможем", - сказал он.


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