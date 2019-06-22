UNRWA требует $1,2 мдрд для помощи палестинцам

На пресс-конференции Пьер Крахенбуль заявил, что в прошлом году 42 страны и учреждения увеличили финансирование Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ. Он назвал это "беспрецедентным", добавив, что "очень замечательно", что каждое обещание в 2018 году было выполнено.
Он высоко оценил финансирование из Европы, стран Персидского залива, Азии, Америки и за ее пределами, добавив, что "мы очень вдохновлены этим результатом".
Крахенбуль сказал, что агентство рассчитывает на 1,2 миллиарда долларов в этом году и надеется, что доноры согласуют эту сумму на конференции во вторник в штаб-квартире ООН.
Крахенбуль сказал, что UNRWA покрыло свои расходы за первые пять месяцев 2019 года. Но, по его словам, "в июне мы начали вводить данные о дефиците".
Он сказал: "Если бы каждый донор сохранил и сохранил свой уровень взносов, достигнутый в 2018 году, мы сможем покрыть финансовые потребности".
Средства нужны, чтобы избежать перерыва в обслуживании.
Главный вопрос заключается в том, хватит ли денег для открытия школ в конце августа и начале сентября, пишет Alarabiya.
"Мы просто будем очень, очень сосредоточены на нашем мероприятии ... и будем стремиться получить всю поддержку, какую только сможем", - сказал он.