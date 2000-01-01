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Баркат: лучше быть депутатом, чем второстепенным министром | Фото:22.05 08:58   MIGnews.com

Баркат: лучше быть депутатом, чем второстепенным министром

Депутат от партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "Ликуд" Нир Баркат, которому предлагали возглавить министерство финансов, продолжит исполнять свои обязанности в Кнессете, если не получит предложения возглавить какое-либо важное министерство.

Об этом в четверг, 21 мая, сам Баркат заявил в интервью "12 каналу".

По словам депутата, он по-прежнему заинтересован в руководящей должности.

"Если премьер-министр примет такое решение, я бы с удовольствием возглавил министерство финансов, как он и просил. Или, в качестве альтернативы, готов принять любой другой важный министерский портфель. Я говорил с премьер-министром и о других альтернативах, но мне ясно, что я не хочу быть на вторых ролях", - заявил Баркат.

Он также подчеркнул, что находится в хороших отношениях с Нетаниягу, который, по мнению депутата, ценит его мнение.

"Мы продолжим совместную работу, мы договорились о ежемесячных встречах, и я не сомневаюсь, что ему нравится слушать мои идеи", - резюмировал он.


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