22.05 08:58 MIGnews.com

Баркат: лучше быть депутатом, чем второстепенным министром

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутат от партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "Ликуд" Нир Баркат, которому предлагали возглавить министерство финансов, продолжит исполнять свои обязанности в Кнессете, если не получит предложения возглавить какое-либо важное министерство.Об этом в четверг, 21 мая, сам Баркат заявил в интервью "12 каналу".По словам депутата, он по-прежнему заинтересован в руководящей должности."Если премьер-министр примет такое решение, я бы с удовольствием возглавил министерство финансов, как он и просил. Или, в качестве альтернативы, готов принять любой другой важный министерский портфель. Я говорил с премьер-министром и о других альтернативах, но мне ясно, что я не хочу быть на вторых ролях", - заявил Баркат.Он также подчеркнул, что находится в хороших отношениях с Нетаниягу, который, по мнению депутата, ценит его мнение."Мы продолжим совместную работу, мы договорились о ежемесячных встречах, и я не сомневаюсь, что ему нравится слушать мои идеи", - резюмировал он.