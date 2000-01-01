Баркат: лучше быть депутатом, чем второстепенным министром
Депутат от партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "Ликуд" Нир Баркат, которому предлагали возглавить министерство финансов, продолжит исполнять свои обязанности в Кнессете, если не получит предложения возглавить какое-либо важное министерство.
Об этом в четверг, 21 мая, сам Баркат заявил в интервью "12 каналу".
По словам депутата, он по-прежнему заинтересован в руководящей должности.
"Если премьер-министр примет такое решение, я бы с удовольствием возглавил министерство финансов, как он и просил. Или, в качестве альтернативы, готов принять любой другой важный министерский портфель. Я говорил с премьер-министром и о других альтернативах, но мне ясно, что я не хочу быть на вторых ролях", - заявил Баркат.
Он также подчеркнул, что находится в хороших отношениях с Нетаниягу, который, по мнению депутата, ценит его мнение.
"Мы продолжим совместную работу, мы договорились о ежемесячных встречах, и я не сомневаюсь, что ему нравится слушать мои идеи", - резюмировал он.