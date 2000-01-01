23.05 06:40 MIGnews.com

Договор об открытом небе: в НАТО озвучили условия для России

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Соединенные Штаты Америки могут вернуться к Договору по открытому небу, если Российская Федерация отменит свои ограничения на полеты.Об этом 22 мая говорилось в пресс-релизе по итогам заседания Совета НАТО.Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что для возвращения США к Договору по открытому небу РФ должна отменить ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и вблизи границы с Грузией.Согласно документу, страны НАТО считают, что Россия не соблюдает пункты Договора. Официальную Москву вернуться к полному выполнению.В НАТО считают, что выполнение Россией условий договора позволит сохранить его после одностороннего решения США о выходе из него.