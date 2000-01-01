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Саммит G7: Джонсон рассматривает предложение Трампа | Фото:23.05 03:44   MIGnews.com

Саммит G7: Джонсон рассматривает предложение Трампа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает предложение президента США Дональда Трампа встретиться в рамках саммита "Большой семерки".

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Американский лидер в среду заявил, что постарается провести встречу с присутствием всех лидеров G7 10 июня.

В марте встреча была отменена из-за пандемии коронавируса COVID-19 и планировалось, что она может пройти в формате видеоконференции. В офисе британского премьера заявили, что изучат детали предложения Трампа.

"Мы тесно контактируем с Белым домом по саммиту, и мы рассмотрим детали того, что они предлагают", – сообщил пресс-секретарь Джонсона.


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