23.05 03:44 MIGnews.com

Саммит G7: Джонсон рассматривает предложение Трампа

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает предложение президента США Дональда Трампа встретиться в рамках саммита "Большой семерки".Об этом сообщает информационное агентство Reuters.Американский лидер в среду заявил, что постарается провести встречу с присутствием всех лидеров G7 10 июня.В марте встреча была отменена из-за пандемии коронавируса COVID-19 и планировалось, что она может пройти в формате видеоконференции. В офисе британского премьера заявили, что изучат детали предложения Трампа."Мы тесно контактируем с Белым домом по саммиту, и мы рассмотрим детали того, что они предлагают", – сообщил пресс-секретарь Джонсона.