22.05 20:04 MIGnews.com

СМИ: Кадыров – в тяжелом состоянии

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Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в больнице с подозрением на заражение смертоносным китайским коронавирусом COVID-19, а его состояние оценивается как тяжелое.Об этом сообщает Baza."Врачи считают, что инфицирование Кадырова произошло около 2-3 недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова", – сказано в сообщении.Уточняется, что Абдурешидов был болен коронавирусом, потому глава Чечни решил поддержать его. Однако, он вошел в "красную зону" в небрежно накинутом халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода. Более того, Кадыров даже обнял больного."Через неделю Рамзан Ахматович стал чувствовать себя хуже, чем обычно. Однако сначала он списал это все на ОРВИ. Из-за этого время было упущено, – и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи. У него серьезное поражение легких", – отметили в СМИ.