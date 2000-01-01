22.05 20:46 MIGnews.com

Китай введет в Гонконге закон против мятежей: США ответили

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Всекитайское собрание народных представителей включило в повестку дня проект закона "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга", предусматривающий ответственность за "мятеж, сепаратизм и измену".Об этом сообщает ВВС.Основной закон Гонконга, принятый при передаче Гонконга от Великобритании КНР в 1997 году, наделяет Пекин таким правом. Тем не менее до сих пор китайские власти воздерживались.Сторонники демократических ценностей в Гонконге считают данный шаг очередной попыткой коммунистического руководства размыть и нивелировать местные свободы.Между тем, администрация президента США Дональда Трампа осудила намерение Китая принять новый закон о национальной безопасности. По словам государственного секретаря Майка Помпео, такая инициатива является серьезнейшим ударом по автономии Гонконга."Решение обойти надежно отработанные законодательные процессы в Гонконге и проигнорировать волю его жителей станет предвестником конца высокой степени автономии, которую Пекин обещал Гонконгу по Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, заверенной ООН", – отметил госсекретарь США.Вашингтон призывает Китай пересмотреть свое решение и уважать автономию и свободу Гонконга, которые гарантированы Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга и Основным законом."Это неизбежно повлияет на наше отношение к принципу "одна страна, две системы" и к статусу этой территории", – подчеркнул Помпео.