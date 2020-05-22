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Нетаниягу – Хаменеи: враги Израиля сами в опасности | Фото:22.05 17:58   MIGnews.com

Нетаниягу – Хаменеи: враги Израиля сами в опасности

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, который обозвал Израиль "раковой опухолью".

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Мы продолжаем говорить – те, кто угрожает Израилю уничтожением, сами находятся в аналогичной опасности", – сказал Нетаниягу.



Ранее с аналогичным заявлением выступил министр обороны Бенни Ганц, который отметил, что Израиль готов к любым угрозам и воспользуется любыми средствами, чтобы защититься.


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