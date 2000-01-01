22.05 13:53 MIGnews.com

Трюдо о ВОЗ: не бывает идеальных организаций

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заступился за Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).С таким заявлением он выступил во время пресс-конференции в Оттаве."Канада убеждена, что многосторонние институты, подобные ВОЗ, очень важны, особенно в период глобального кризиса здравоохранения, такого, как сейчас", – отметил Трюдо.По его словам, ни одна глобальная организация не является идеальной, а есть аспекты, над "которыми стоит работать и улучшать"."Это одна из причин, почему Канада была очень активной в течение последних недель и месяцев, в том числе во время коронакризиса, в продвижении идеи пересмотра и улучшения нашей глобальной ситуации и глобальных институтов в соответствии с ценностями. Мы и в дальнейшем будем делать это", – подчеркнул премьер-министр.Трюдо добавил, что Канада и впредь будет поддерживать ВОЗ, "даже при поиске путей улучшения современной многосторонней системы".Таким образом он прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ. Такое решение он объяснил тем, что организация не смогла вовремя и корректно передать информацию о пандемии смертоносного коронавируса COVID-19, из-за чего пострадал весь мир.