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Ривлин выступил с совместным заявлением с президентом Греции | Фото:22.05 12:29   MIGnews.com

Ривлин выступил с совместным заявлением с президентом Греции

Президент Израиля Реувен Ривлин выступил с совместным заявлением с греческой коллегой Катериной Сакелларопулу в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое отмечается 21 мая.

Стороны вспомнили о процессе укрепления дружбы, высоко оценили связи в области науки, культуры, обороны, экономики, туризма и проект East Med.

"Проект East Med способствует энергетической безопасности в Евросоюзе и сближает наших соседей в Восточном Средиземноморье. Туризм еще ближе сближает наши народы, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса", – сказано в заявлении.

Что примечательно, туризм является важным связующим звеном между двумя государствами, причем Греция является особенно популярным местом отдыха для израильтян.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в телефонном разговоре с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом выразил заинтересованность в восстановлении рейсов между странами.

"Существует огромный спрос со стороны граждан Израиля. Мы видим людей на ток-шоу, задающихся вопросом: "когда мы поедем в Грецию?". Мы действительно хотим возобновить рейсы и туристические связи со странами, находящимися в аналогичной ситуации, и наиболее очевидной является Греция. Мы работаем над этим", – констатировал Нетаниягу.


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