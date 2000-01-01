22.05 12:29 MIGnews.com

Ривлин выступил с совместным заявлением с президентом Греции

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Президент Израиля Реувен Ривлин выступил с совместным заявлением с греческой коллегой Катериной Сакелларопулу в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое отмечается 21 мая.Стороны вспомнили о процессе укрепления дружбы, высоко оценили связи в области науки, культуры, обороны, экономики, туризма и проект East Med."Проект East Med способствует энергетической безопасности в Евросоюзе и сближает наших соседей в Восточном Средиземноморье. Туризм еще ближе сближает наши народы, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса", – сказано в заявлении.Что примечательно, туризм является важным связующим звеном между двумя государствами, причем Греция является особенно популярным местом отдыха для израильтян.В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в телефонном разговоре с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом выразил заинтересованность в восстановлении рейсов между странами."Существует огромный спрос со стороны граждан Израиля. Мы видим людей на ток-шоу, задающихся вопросом: "когда мы поедем в Грецию?". Мы действительно хотим возобновить рейсы и туристические связи со странами, находящимися в аналогичной ситуации, и наиболее очевидной является Греция. Мы работаем над этим", – констатировал Нетаниягу.