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ООН : мы работаем с `Хизбаллой` 22.05 07:03   MIGnews.com

ООН : мы работаем с "Хизбаллой"

Специальный координатор ООН в Ливане Жан Кубис встретился с заместителем шейха Хасана Насраллы, одним из лидеров террористической организации “Хизбалла” Наимом Кассимом.

Кубис, под впечатлением о встрече опубликовал твит следующего содержания: “Я благодарен за открытую дискуссию по существу по широкому кругу вопросов с заместителем генерального секретаря Хизбаллы Наимом Кассимом. Плюс к этому я еще получил и его книгу - необходимое чтение”.

Кубис, скорее всего, имеет в виду книгу Кассима “Хизбалла. История изнутри”. Книга переведена на английский и продается на Amazon.

Пресс-представитель МИДа Израиля Эммануэль Нахшон заявил: “Мы шокированы и разочарованы этой встречей с лидером террористической организации, угрожающей Израилю, Ливану и всему миру”.

Кассим считается правой рукой Насраллы и известен своими призывами к уничтожению Израиля. Последний прозвучал в 2017 году, когда Кассим потребовал “освободить” “всю территорию от Иордана до Средиземного моря”.

Офис специального координатора ООН в Ливане, в ответ на запрос газеты Times of Israel заявил: “Мы работаем с правительством Ливана, с политическими и социальными формами и институтами Ливана, в первую очередь теми, кто избран в парламент, в том числе и с Хизбаллой”. Мы поощряем их работу на благо страны и ее народа, борьбу за мир, безопасность и стабильность Ливана и всего региона”.

Офис также заявил, что обсуждение различных проблем с “Хизбаллой” является легитимным в рамках положений резолюции ООН 1706, принятой после окончания Второй Ливанской Войны. “включая сферу выполнения/невыполнения ее положений в рамках открытой дискуссии по существу”.

В апреле силы ООН в Ливане были вынуждены подтвердить, что тоннель, прорытый “Хизбаллой “ на границе Израиля выходить на израильскую территорию. Речь идет о третьем официально признанном подобном нарушении после окончания войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал строительство тоннелем “актом войны”, и отметил, что ливанская армия не делает ничего для предотвращения подобных инцидентов.


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