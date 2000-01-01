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ОАЭ: наши партнеры помогут в расследовании атаки на судна | Фото:22.05 17:33   MIGnews.com

ОАЭ: наши партнеры помогут в расследовании атаки на судна

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что приветствуют участие ряда "братских и дружественных государств" в расследовании "диверсионных операций" против четырех танкеров вблизи территориальных вод страны.

Об этом в среду, 22 мая сообщает государственное информационное агентство WAM со ссылкой на МИД, передает The Jerusalem Post.

"Участие наших международных партнеров в расследовании поможет нам сделать беспристрастные выводы в условиях прозрачности", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, 12 мая четыре коммерческих судна пострадали от "саботажа" около Фуджейры, одного из крупнейших в мире бункеровочных узлов, расположенных недалеко от Ормузского пролива. Известно, что два из четырех коммерческих судов были из Саудовской Аравии, а два других были из ОАЭ и Норвегии.

Тогда власти Эмиратов указали на отсутствие жертв и пострадавших в связи с инцидентом и на продолжение работы порта Фуджейры в штатном режиме.


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