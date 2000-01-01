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Новоизбранный президент Украины попал под огонь критики | Фото:22.05 17:05   MIGnews.com

Новоизбранный президент Украины попал под огонь критики

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сегодня подвергся критике за назначение на должность начальника своего аппарата Андрея Богдана, который до сих пор является личным адвокатом магната Игоря Коломойского.

Об этом в среду, 22 мая сообщает The Times of Israel.

Стоит отметить, что это происходит всего через несколько дней после вступления Зеленского в должность.

Зеленский - бывший комик без предшествующего политического опыта - одержал убедительную победу в прошлом месяце благодаря обещаниям перезагрузить политическую систему и искоренить влияние могущественных олигархов.

Как известно, власти обвинили Игоря Коломойского в перекачке 5,5 миллиардов долларов из крупнейшего банка страны, "ПриватБанка", до его национализации в 2016 году.

Во время президентской кампании Зеленский отбивался от обвинений в том, что его кандидатура всего лишь прикрытие для интересов Коломойского, который владеет телеканалом, транслирующим шоу комика.

Согласно данным источников, олигарх вернулся в Украину на прошлой неделе после почти двух лет добровольного изгнания в Швейцарии и Израиле.

Между тем, критики утверждают, что назначение Богдана не только политически подозрительно, но и незаконно, поскольку он занимал правительственные посты при свергнутом пророссийском экс-президенте Викторе Януковиче.

Те, кто служил при Януковиче, теперь по закону не имеют права занимать определенные руководящие должности.


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